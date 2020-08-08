"Реал" впервые за 11 лет проиграл оба матча в плей-офф Лиги Чемпионов

Мадридский "Реал" выдал худшее выступление в плей-офф Лиги Чемпионов с сезона 2008/09.

"Сливочные" проиграли оба матча 1/8 финала главного еврокубка с "Манчестер Сити" с одинаковым счётом 1:2.

Как сообщает Opta, "Реал" уступил в обеих встречах плей-офф ЛЧ впервые за 11 лет.

Тогда испанский гранд потерпел два поражения от "Ливерпуля".

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