"Реал" впервые за 3 года не позволил сопернику нанести ни одного удара в створ в матче Примеры

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа впервые за 7,5 месяцев не пропустил в официальном матче на клубном уровне, однако, как выяснилось, его заслуга в этом минимальна.

Дело в том, что "Севилья" в матче пятого тура Примеры не смогла нанести ни одного удара в створ ворот "сливочных".

Как сообщает Opta, столичной команде удалось провести игру чемпионата Испании без ударов в створ своих ворот впервые за три года.

21 августа 2016 года "Реал" в гостях разгромил "Реал Сосьедад" со счётом 3:0 и тогда Кико Касилья также скучал в рамке без работы.

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