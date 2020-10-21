"Реал" впервые за 39 лет проиграл три матча подряд в еврокубках

Мадридский "Реал" впервые с 1981 года проиграл три матча подряд в еврокубках.

Королевский клуб на своем поле проиграл донецкому "Шахтеру" со счетом 2:3 в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов сезона-2020/2021. В прошлом сезоне мадридцы дважды уступили "Манчестер Сити" (1:2, 1:2) в 1/8 финала.

В 1981 году "Реал" проиграл "Интеру" (0:1) в ответном полуфинальном матче Кубка чемпионов, затем уступил "Ливерпулю" (0:1) в финале. В следующем евросезоне "Реал" проиграл венгерской "Татабанье" (1:2) в первом матче 1/32 финала Кубка УЕФА.

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