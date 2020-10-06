"Реал" впервые за 40 лет не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно

Мадридский "Реал" выдал исторически пассивную трансферную кампанию.

Летом и осенью "сливочные" не купили ни одного футболиста. Это первый подобный случай с 1980 года, пишет AS.

Состав "Реала" пополнили только вернувшиеся из аренды Андрей Лунин, Альваро Одриосола и Мартин Эдегор.

В то же время королевский клуб расстался сразу с 16 игроками. Заработать на них удалось 98,5 миллионов евро.

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