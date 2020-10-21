Мадридский "Реал" впервые за последние 15 лет пропустил три гола в первом тайме Лиги чемпионов. Это произошло в матче 1-го тура группового этапа с донецким "Шахтером".

В предыдущий раз подобное произошло с "Реалом" в 2005 году в гостевом матче с "Лионом". Тогда королевский клуб пропустил три безответных мяча к перерыву и матч так и завершился со счетом 3:0 в пользу французов.

Стоит отметить, что "Реал" впервые в своей истории пропустил три гола в первом тайме Лиги чемпионов в матче на своем поле.

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