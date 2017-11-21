В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" в гостях играет с АПОЭЛем.

После первой половины встречи королевский клуб выигрывает со счетом 4:0.

Стоит отметить, что "Реал" впервые забил четыре гола в первом тайме матча Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Роналду отдал больше всех голевых пасов в Лиге Чемпионов за последние 10 лет. | http://soccernews.ru