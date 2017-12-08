"Реал" вплотную приблизился к "Барселоне" по числу выигранных их игроками "Золотых мячей"

Теги реал мадридбарселонаювентусмиланзолотой мяч

"Реал" вплотную приблизился к "Барселоне" по числу выигранных их игроками "Золотых мячей"Мадридский "Реал" вплотную приблизился к каталонской "Барселоне" по числу выигранных их игроками "Золотых мячей".

Так, вчера Криштиану Роналду положил в "копилку" королевского клуба уже девятую награду лучшему футболисту года. По этому показателю "сливочные" лишь на один "Золотой мяч" уступают "сине-гранатовым". Третье место между собой в этом рейтинге делят туринский "Ювентус" и "Милан" - по восемь выигранных наград.

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