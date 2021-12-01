"Реал" все еще хочет избавиться от Мариано
Фото: инстаграм Мариано/Автор неизвестен
"Реал Мадрид" планирует избавиться от некоторых футболистов в ближайшее время.
Как сообщает журналист Марио Кортехьяна из издания Goal Espana, королевский клуб снова попытается избавиться от доминиканского форварда Мариано Диаса в 2022 году.
По информации источника, под вопросом также находится будущее Эдена Азара, Луки Йовича и Марко Асенсио.
Ранее сообщалось, что Иско, Марсело и Гарет Бэйл гарантировано покинут стан "сливочным".
Также не пропустите: Стало известно, сколько в итоге "Барселона" выплатит Сетьену за увольнение. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Эвра назвал "Золотой мяч" Месси "грабежом"
-
"Реал" все еще хочет избавиться от Мариано
-
Фати рискует не сыграть с "Баварией"
-
Стало известно, сколько в итоге "Барселона" выплатит Сетьену за увольнение
-
Пике высказался о переходе в "Реал"
-
Винисиус высказался о своей форме в текущем сезоне
-
"Барселона" продвинулась в переговорах по Торресу
-
Семак не согласен с результатами "Золотого мяча"
-
"Барселона" надолго теряет Роберто
-
Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в другой клуб
-
Это’О предположил, кто будет величайшим футболистом в следующие 10-15 лет
-
На футболиста "Арсенала" напали грабители, но он сумел отбиться
-
Соболев отреагировал на информацию, что он "сливает" Виторию
-
1
Ибрагимович сделал выбор между Месси и Роналду
-
Ибрагимович высказался о вручении "Золотого мяча" Месси
-
Канчельскис получил угрозы физической расправы от неизвестных
-
Ибрагимович рассказал о несостоявшемся переходе в "Наполи"
-
2
Роналду отреагировал на "Золотой мяч" Месси
-
"Барселона" предложила Коутиньо английским топ-клубам
-
Главред France Football высказался о возможном вручении Левандовскому "Золотого мяча" за 2020 год
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14