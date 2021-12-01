"Реал" все еще хочет избавиться от Мариано

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"Реал" все еще хочет избавиться от МарианоФото: инстаграм Мариано/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" планирует избавиться от некоторых футболистов в ближайшее время.

Как сообщает журналист Марио Кортехьяна из издания Goal Espana, королевский клуб снова попытается избавиться от доминиканского форварда Мариано Диаса в 2022 году.

По информации источника, под вопросом также находится будущее Эдена Азара, Луки Йовича и Марко Асенсио.

Ранее сообщалось, что Иско, Марсело и Гарет Бэйл гарантировано покинут стан "сливочным".

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