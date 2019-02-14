"Реал" все еще интересуется Пентеком

Форвард "Милана" Кшиштоф Пентек все еще входит в сферу интересов "Реала".

Напомним, что "Реал" хотел подписать игрока в минувшее трансферное окно, однако поляк решил перебраться в "Милан".

Пентек подписал с "россонери" соглашение до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Пентек провел 25 матчей, в которых отметился 23 забитыми мячами.

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