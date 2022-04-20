"Реал" все еще может подписать Рюдигера. Но теперь исключительно на собственных условиях

Фото: твиттер Рюдигера\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" может вернуться к варианту с подписанием центрального защитника сборной Германии и лондонского "Челси" Антонио Рюдигера, сообщает журналист Марио Кортегана.

По информации источника, недавно представители немецкого футболиста вновь связались к королевским клубов, предложив своего клиента.

Отмечается, что теперь, если этот трансфер состоится, то лишь на условиях "Реала".

Сообщается, что в прошлый раз "Мадрид" отклонил вариант с Рюдигером из-за запросов немца, которые составляли 55 миллионов евро за четырехлетний контракт.

Напомним, что соглашение защитника с "Челси" истекает в конце нынешнего сезона.

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