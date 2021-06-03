"Реал" все еще не может договориться с Рамосом о новом контракте

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Как сообщает Onda Cero, капитан "Реала" Серхио Рамос не может договориться с клубом о новом контракте. Отмечается, что вероятнее всего, футболист покинет команду этим летом.

По информации источника, руководство мадридцев не довольно тем, что Рамос призывал игроков команды не соглашаться на понижение зарплаты в период пандемии коронавируса. Футболист считал, что сэкономленные деньги пойдут на трансфер форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Напомним, что Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В прошедшем сезоне защитник провел 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что футболист хочет получить контракт на два года, ради этого испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты в 10 процентов.

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