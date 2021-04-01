"Реал" проведет выборы президента клуба

Теги реал мадридфлорентино перес

"Реал" проведет выборы президента клубаФото: Твиттер @realmadrid 
"Реал" инициирует выборы руководства клуба. 

"Президент, после заслушивания заседания Совета директоров и в соответствии с разделом B статьи 38 устава ФК "Реал Мадрид" обратился к Избирательному совету с просьбой инициировать процедуру назначения выборов президента и совета директоров", — говорится в заявлении клуба.

Напомним, на данный момент президентом "королевского клуба" является Флорентино Перес. 74-летний функционер в 2009 году во второй раз возглавил испанский гранд. Под его руководством команда четыре раза трижды побеждала в Лиге Чемпионов (из них три раза - подряд), трижды в чемпионате Испании и завоевала другие трофеи. 

В текущем сезоне "сливочные" идут на третьем месте в Ла Лиге, имея в активе 60 очков после 28 туров. От "Барселоны" команду Зидана отделяет 2 балла, а от отставание от идущего первым "Атлетико" составляет 6 очков.

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