"Реал" проведет выборы президента клуба
Фото: Твиттер @realmadrid
"Реал" инициирует выборы руководства клуба.
"Президент, после заслушивания заседания Совета директоров и в соответствии с разделом B статьи 38 устава ФК "Реал Мадрид" обратился к Избирательному совету с просьбой инициировать процедуру назначения выборов президента и совета директоров", — говорится в заявлении клуба.
Напомним, на данный момент президентом "королевского клуба" является Флорентино Перес. 74-летний функционер в 2009 году во второй раз возглавил испанский гранд. Под его руководством команда четыре раза трижды побеждала в Лиге Чемпионов (из них три раза - подряд), трижды в чемпионате Испании и завоевала другие трофеи.
В текущем сезоне "сливочные" идут на третьем месте в Ла Лиге, имея в активе 60 очков после 28 туров. От "Барселоны" команду Зидана отделяет 2 балла, а от отставание от идущего первым "Атлетико" составляет 6 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14