"Реал" вступил в борьбу за Кулибали

Фото: инстаграм Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к сенегальскому защитнику неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Реала" сенегалец может заменить Рафаэля Варана, который перешел в "Манчестер Юнайтед". Впрочем, купить Кулибали будет непросто, так как "Наполи" требует за игрока 60 миллионов евро. Также на защитника претендуют "Эвертон" и ПСЖ.

В прошлом сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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