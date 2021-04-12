"Реал" вступил в борьбу за Лингарда

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"Реал" вступил в борьбу за Лингарда

Фото: инстаграм Джесси Лингарда/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарду, сообщает ESPN.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Арсенала", ПСЖ и "Интера". Кроме того, выкупить трансфер Лингарда планирует "Вест Хэм", за который он выступает на правах аренды.

28-летний Лингард перешел в "Вест Хэм" в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб девять матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2022 года.

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