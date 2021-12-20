"Реал" вступил в борьбу за Толиссо
Фото: инстаграм Корентена Толиссо/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" проявляет интерес к французскому полузащитнику мюнхенской "Баварии" Корентену Толиссо, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением хавбека в зимнее трансферное окно. Хавбек отказывается продлевать с "Баварией" контракт, который истекает летом 2022 года. Таким образом, мюнхенцы могут продать игрока, чтобы заработать на нем хоть какие-то деньги. Ранее сообщалось, что Толиссо входит в сферу интересов "Интера", "Тоттенхэма", "Атлетико", "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Вест Хэма".
В нынешнем сезоне 27-летний Толиссо провел за "Баварию" 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20