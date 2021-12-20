"Реал" вступил в борьбу за Толиссо

Фото: инстаграм Корентена Толиссо/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к французскому полузащитнику мюнхенской "Баварии" Корентену Толиссо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением хавбека в зимнее трансферное окно. Хавбек отказывается продлевать с "Баварией" контракт, который истекает летом 2022 года. Таким образом, мюнхенцы могут продать игрока, чтобы заработать на нем хоть какие-то деньги. Ранее сообщалось, что Толиссо входит в сферу интересов "Интера", "Тоттенхэма", "Атлетико", "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Вест Хэма".

В нынешнем сезоне 27-летний Толиссо провел за "Баварию" 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

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