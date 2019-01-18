"Реал" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны"

Теги реал мадридаяксматтейс де лигттрансферы

"Реал" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны"
"Реал" проявляет интерес к защитнику "Аякса" Маттейсу де Лигту, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 70 миллионов евро. Впрочем, "Аякс" оценивает игрока в 80 миллионов.

Напомним, что де Лигт также входит в сферу интересов "Барселоны", "ПСЖ", "Ювентуса", "Баварии" и "Манчестер Юнайтед".

19-летний де Лигт является воспитанником "Аякса". В нынешнем сезоне он провел за амстердамский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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