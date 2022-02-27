"Реал" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны" и "Челси"

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"Реал" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны" и "Челси"

Фото: инстаграм Жюля Кунде/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к французскому защитнику "Севильи" Жюлю Кунде, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте Кунде составляет 80 миллионов евро. Также французом интересуются "Челси" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 25-летний Кунде провел за "Севилью" 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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