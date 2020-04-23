"Реал" вступил в борьбу за Вернера

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард входит в сферу интересов "Ливерпуля", "Барселоны" и "Челси".

В нынешнем сезоне 24-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 36 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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