"Реал" вступил в борьбу за Вернера
Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру, сообщает Goal.com.
По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что форвард входит в сферу интересов "Ливерпуля", "Барселоны" и "Челси".
В нынешнем сезоне 24-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 36 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Вернер отписался от Twitter "РБ Лейпциг", который пошутил над ним на тему "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16