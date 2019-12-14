"Реал" вступит в борьбу за лучшего бомбардира "РБ Лейпцига"

"Реал" интересуется форвардом "РБ Лейпцига" Тимо Вернером.

По сведениям испанской прессы, "сливочные" готовы составить конкуренцию "Атлетико", "Баварии", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в борьбе за 23-летнего игрока.

Отмечается, что "быки" требуют за своего лидера не менее 80 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Вернера 21 гол и 8 ассистов в 23 играх.

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