"Реал" вступит в борьбу за Обамеянга

"Реал" рассматривает вариант с подписанием нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает AS, мадридский клуб готов включить в сделку своего хавбека Хамеса Родригеса.

Напомним, что ранее интерес 30-летнему габонцу проявляла "Барселона".

В этом сезоне Обамеянг провел 31 игру, в которых забил 20 голов и отдал два ассиста.

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