"Реал" выбил "Аталанту" из Лиги Чемпионов

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"Реал" выбил "Аталанту" из Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридский "Реал" обыграл "Аталанту" со счетом 3:1 и завоевал путевку в четвертьфинал.

Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема, Серхио Рамоса и Марко Асенсио. В составе гостей отличился Луис Муриэль.

"Реал" Мадрид Испания – "Аталанта" Италия - 3:1 (1:0) - первый матч - 1:0
Голы: Бензема, 34 - 1:0, Рамос, 60 (с пенальти) - 2:0, Муриэль, 83 - 2:1, Асенсио, 84 - 3:1

"Реал": Куртуа, Менди, Рамос (Милитао, 64), Варан, Начо, Вальверде (Асенсио, 82), Кроос, Васкес, Модрич, Винисиус Жуниор (Родриго, 69), Бензема.

"Аталанта": Спортьелло, Гозенс (Иличич, 57), Толои (Паломино, 61), Гимшити, Мэле, Малиновский, Пессина (Кальдара, 84), Пашалич (Сапата, 46), де Рон, Ромеро, Муриэль (Миранчук, 84). 

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