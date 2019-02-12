"Реал" выбирает между Азаром и Неймаром

Мадридский "Реал" следующим летом подпишет флангового нападающего мирового класса. Как сообщает испанская пресса, на сегодняшний день королевский клуб выбирает между Эденом Азаром из "Челси" и Неймаром из ПСЖ.

Приоритетным кандидатом для президента "бланкос" Флорентино Переса является бразилец, однако позиция футболиста касательно своего будущего остаётся непонятной.

Бельгиец, в свою очередь, неоднократно признавался, что мечтает выступать на "Сантьяго Бернабеу". Кроме того, он отказывается продлевать контракт с "Челси", что позволит "Реалу" сэкономить на его трансфере.

Стоит отметить, что Transfermarkt оценивает 27-летнего Неймара в 180 миллионов евро, а 28-летнего Азара - в 150 миллионов.

Не пропустите: Флорентино Перес назвал лучшего центрфорварда мира. | http://soccernews.ru