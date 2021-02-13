"Реал" выбирает между четырьмя центральными защитниками

Мадридский "Реал" планирует во время летнего трансферного окна купить нового центрального защитника, пишет AS.

Королевский клуб вынужден искать варианты усиления обороны из-за неопределённости с будущим Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.

По сведениям издания, в шорт-лист "сливочных" входят четыре игрока обороны - это Давид Алаба ("Бавария"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Жюль Кунде ("Севилья") и Калиду Кулибали ("Наполи").

Приоритетом для "Реала" остаётся австрийский универсал "ротен", который по окончании сезона станет свободным агентом.

Не пропустите: Бензема не спешит продлевать контракт с "Реалом": названа причина. | http://soccernews.ru