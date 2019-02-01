"Реал" выбирает между четырьмя защитниками

Теги реал мадридмаркиньосматтейс де лигтдавид алабамилан шкриньяр

"Реал" выбирает между четырьмя защитниками

"Реал" в летнее трансферное окно намерен подписать нового центрального защитника.

Как сообщает Goal.com, в шорт-лист "сливочных" вошли Давид Алаба ("Бавария"), Маркиньос (ПСЖ), Маттейс де Лигт ("Аякс") и Милан Шкриньяр ("Интер").

Отметим, что трансферная стоимость каждого из названных футболистов оценивается в 60 миллионов евро.

"Реал" в текущем сезоне демонстрирует не очень убедительную игру в обороне. В 21 туре Примеры клуб пропустил 26 голов.

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