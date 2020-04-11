"Реал" выбирает между двумя топ-форвардами

Мадридский "Реал" собирается купить нового нападающего по окончании текущего сезона.

По информации Mundo Deportivo, королевский клуб изучает возможность приобретения двух топ-форвардов - Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

Англичанин до января забил 17 мячей и сделал 2 ассиста в 25 матчах, после чего получил тяжёлую травму. Его рыночная стоимость - 120 миллионов евро.

Норвежец в январе стал игроком "Боруссии" и начал максимально ударно - 12 голов и 2 результативные передачи в 11 играх. Его рыночная стоимость - 72 миллиона евро.

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