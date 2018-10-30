"Реал" выбирает между двумя тренерами

Мадридский "Реал", уволивший в понедельник вечером Хулена Лопетеги, выбирает его преемника между двумя тренерами.

Как сообщает Marca, руководство королевского клуба рассматривает кандидатуры Сантьяго Солари, который уже возглавил команду на временной основе, и Роберто Мартинеса, который пока работает со сборной Бельгии.

По сведениям издания, фаворитом на сегодняшний день является аргентинский специалист.

Напомним, что ранее "Реал" отказался от услуг итальянца Антонио Конте. | http://soccernews.ru