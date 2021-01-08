"Реал" выбрал будущего преемника Зидана
Мадридский "Реал" определился с тренером, который в будущем сменит Зинедина Зидана.
По информации AS, руководство королевского клуба намерено сделать ставку на наставника молодёжной команды Рауля.
Ранее боссы "бланкос" выбирали между испанцем и Маурисио Почеттино, но последний теперь связан контрактом с ПСЖ.
Контракт Зидана с "Реалом" рассчитан до июня 2022 года.
Рауль работает тренером в структуре "сливочных" с 2018 года, с 2019-го - возглавляет "Кастилью".
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