"Реал" выбрал будущего преемника Зидана

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"Реал" выбрал будущего преемника Зидана

Мадридский "Реал" определился с тренером, который в будущем сменит Зинедина Зидана.

По информации AS, руководство королевского клуба намерено сделать ставку на наставника молодёжной команды Рауля.

Ранее боссы "бланкос" выбирали между испанцем и Маурисио Почеттино, но последний теперь связан контрактом с ПСЖ.

Контракт Зидана с "Реалом" рассчитан до июня 2022 года.

Рауль работает тренером в структуре "сливочных" с 2018 года, с 2019-го - возглавляет "Кастилью".

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