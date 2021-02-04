"Реал" выбрал кандидатов на замену Зидана

Руководство "Реала" выбрало главных кандидатов пост главного тренера. Возглавить "королевский клуб" после ухода Зинедина Зидана могут Рауль или Массимилиано Аллегри, сообщает Cadena SER.



В данный момент Рауль работает с молодежкой "сливочных". В прошлом сезоне команда под руководством 43-летнего специалиста добилась победы в Юношеской лиге УЕФА.

53-летний Аллегри известен по работе в "Ювентусе" и "Милане". С этими клубами ними он выиграл 6 чемпионатов Италии (1 в "Милане" и 5 подряд в "Ювентусе"). На его счету два финала Лиги Чемпионов с туринцами.



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