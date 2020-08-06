"Реал" выбрал новый клуб для Кубо

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"Реал" выбрал новый клуб для Кубо

Мадридский "Реал" определился с командой, в которой проведёт следующий сезон полузащитник Такефуса Кубо.

По информации AS, королевский клуб отдаст японца в аренду "Вильярреалу".

Сообщается, что у "жёлтой субмарины" не будет права выкупа 19-летнего футболиста.

Минувший сезон Кубо провёл в "Мальорке", сыграл 36 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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