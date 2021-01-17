"Реал" выдал худший старт сезона при Зидане

Старт нынешнего сезона выдался для мадридского "Реала" худшим при французском тренере Зинедине Зидане.

В 25 матчах "Реал" добился 14 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Лучший показатель при Зидане был у королевского клуба в сезоне-2016/2017. Тогда "Реал" ни разу не проиграл в первых 25 матчах сезона.

Напомним, что "Реал" проиграл "Атлетику" (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании. В чемпионате Испании мадридский клуб занимает второе место, а в Лиге Чемпионов вышел в 1/8 финала.

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