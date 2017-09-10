"Реал" выдал худший старт в Ла Лиге за почти 30 лет

Мадридский "Реал" выдал худший старт в чемпионате Испании за последние почти 30 лет, информирует sport.es.

По сведениям издания, хуже, чем в нынешнем сезоне, королевский клуб стартовал в Ла Лиге в 1988-м году, когда команда Лео Беенхаккера в стартовых трех турах набрала всего три очка. Однако в итоге это не помешало "сливочным" выиграть чемпионат.

Отметим, что сейчас в активе "Реала" имеется пять очков.

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