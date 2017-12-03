"Реал" выдал худший старт в Ла Лиге за последние девять лет

Теги реал мадрид

"Реал" выдал худший старт в Ла Лиге за последние девять лет

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Атлетиком" (0:0).

Таким образом королевский клуб показал худший старт в Ла Лиге за последние девять лет, набрав 28 очков после 14 матчей и сейчас занимает четвертое место.

Стоит отметить, что лучший результат "Реала" после стартовых 14 матчей показал Жозе Моуринью. В сезоне 2011/12 клуб набрал 37 очков и в итоге стал чемпионом.

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3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
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8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
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11 Бетис 14 18
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13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
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