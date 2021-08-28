"Реал" выдвинул ультиматум ПСЖ из-за переговоров по Мбаппе
Переход нападающего Килиана Мбаппе из ПСЖ в мадридский "Реал" находится на грани срыва.
По информации Le Parisien, в королевском клубе считают, что парижане специально тянут время, чтобы сделка не состоялась.
В связи с этим "сливочные" выдвинули ультиматум - либо ПСЖ даёт согласие на трансфер до вечера воскресенья, либо переговоры будут прекращены.
Ранее сообщалось, что французы отказались продавать Мбаппе "Реалу" за 170 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов.
Не пропустите: Мбаппе может остаться в ПСЖ до января. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Эвертон" интересуется нападающим, поигравшим за три клуба РПЛ
-
Сборная России объявила о замене игрока в заявке на сентябрьские матчи
-
1
СМИ узнали причину отказа Роналду переходить в "Манчестер Сити"
-
Бека Бека высказался о своём дебюте за "Локомотив"
-
"Зенит" может сыграть с "Челси" на нейтральном поле
-
1
Сестра Роналду прокомментировала возвращение брата в "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" выдвинул ультиматум ПСЖ из-за переговоров по Мбаппе
-
Погба сделал выбор между "Реалом", "Ювентусом" и ПСЖ
-
Газзаев оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов для "Зенита"
-
Мората попрощался с Роналду
-
ПСЖ ищет замену Мбаппе, у клуба есть три варианта
-
Расписание "Локомотива" и "Спартака" в групповом этапе Лиги Европы 2021/22
-
2
Верратти назвал лучшего футболиста в истории
-
Новичок "Краснодара" Кордоба побил два клубных рекорда
-
2
Конор Макгрегор отреагировал на возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Мбаппе может остаться в ПСЖ до января
-
Азар определился со своим будущим в "Реале"
-
Эффект Роналду: акции "Манчестер Юнайтед" подорожали за день на 5,84%
-
"Челси" не может договориться о трансфере Кунде: подробности
-
Клуб АПЛ включился в борьбу за Гайча
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14