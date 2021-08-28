"Реал" выдвинул ультиматум ПСЖ из-за переговоров по Мбаппе

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"Реал" выдвинул ультиматум ПСЖ из-за переговоров по Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Переход нападающего Килиана Мбаппе из ПСЖ в мадридский "Реал" находится на грани срыва.

По информации Le Parisien, в королевском клубе считают, что парижане специально тянут время, чтобы сделка не состоялась.

В связи с этим "сливочные" выдвинули ультиматум - либо ПСЖ даёт согласие на трансфер до вечера воскресенья, либо переговоры будут прекращены.

Ранее сообщалось, что французы отказались продавать Мбаппе "Реалу" за 170 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов.

Не пропустите: Мбаппе может остаться в ПСЖ до января. | http://soccernews.ru
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