"Реал" выиграл Лигу Чемпионов третий раз кряду

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"Реал" выиграл Лигу Чемпионов третий раз кряду

"Реал" в финале Лиги Чемпионов одержал победу над "Ливерпулем" (3:1).

Отметим, что "сливочные" выиграли ЛЧ третий раз кряду и это рекорд в нынешнем формате турнира. Напомним, что мадридский клуб пять раз кряду становился обладателем Кубка Чемпионов в 1956-1960-е годы.

Также это 13-й трофей Лиги Чемпионов в истории "Реала".

Смотрите также обзор матча "Реал" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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