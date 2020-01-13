"Реал" выиграл Суперкубок благодаря красной карточки своего футболиста! Рассказываем, почему победа над "Атлетико" была логичной!
Зинедин Зидан решил не менять победный состав, выставив на финал основу, которая громила "Валенсию" несколько дней назад. Диего Симеоне же оставил в запасе Савича, выпустив вместо него в центр обороны Фелипе. Кроме того, он не мог рассчитывать на травмированного Коке, но в целом с кадрами был порядок. Матч начался в очень динамичном темпе с атаками в обе стороны. Более активным на старте был "Реал", который захватил контроль над мячом и организовал ряд неплохих моментов: на 5-й минуте над перекладиной метров с 20-ти выстрелил Каземиро, а на 9-й после розыгрыша углового с этой же дистанции пробил Модрич – Облак поймал "сферу". Впрочем, "Атлетико" довольно быстро выровнял игру, организовав несколько супермоментов. Сначала им помог Рамос, который на 13-й выкатил передачу точно в ноги Фелишу. Жоао сразу же нанес удар с линии штрафной в левый угол – рядом с каркасом! Еще через две минуты в ворота "сливочных" едва не поставили пенальти за падение Мораты, который вырвался один на один с Куртуа; к счастью для королевского клуба, арбитры правильно разобрались в эпизоде, заметив симуляцию. На 20-й же Альваро не хватило совсем немного, чтобы забить с игры: форвард открылся между линиями, получил передачу от Партея и выстрелил метров с 23-х – мяч пролетел в считанных сантиметрах от левой стойки! На этом "матрасники" не останавливались, организовав ряд опасных прорывов в штрафную и несколько раз пробив в защитников "Реала", однако пыл подопечных Симеоне угас уже на 30-х минут. В последней трети первого тайма "бланкос" откровенно доминировали, подолгу комбинируя на чужой половине поля – это не могло не привести к моментам. "Атлетико" везло: на 32-ом обороте секундной стрелки Иско неточно пробил головой после углового, а на 39-й Мэнди обыграл Триппьера на левом фланге и ворвался на край штрафной, откуда выстрелил в ближний угол – Облак поймал мяч! На 44-й же Каземиро ударом головой замкнул подачу Крооса с корнера – над перекладиной! В конце концов, до перерыва разродиться голами командам так и не удалось.
Проблему отсутствия голов на старте второго тайма попытался решить Лука Йович, который неожиданно включился в игру и принял участие сразу в трех опасных эпизодах у ворот "матрасников". На 48-й минуте он сделал рывок метров на 40 с врыванием в штрафную, где Хименесу пришлось идти в классный подкат. На 51-й серб накрутил Триппьера и пробил с линии штрафной (рядом с дальней штангой), а на 53-й он выстрелил из той же точки – на этот раз Триппьер заблокировал удар. Кроме Йовича, размочить счет пытался Модрич, но его дальний выстрел на 57-й минуте прошел мимо правого угла. В середине тайма темп встречи несколько упал. Тренеры начали проводить замены, на поле стало много фолов и позиционной борьбы, а вот моментов возникало мало. Лучший шанс открыть счет в этот период "сливочные" потеряли на 67-й минуте, когда Вальверде головой замкнул подачу Йовича – до пустого угла ворот было несколько метров, но Федерико умудрился попасть в самого же себя. "Атлетико" ответил неплохой контратакой на 69-й минуте с ударом Лоди из пределов штрафной (высоковато). Еще ближе к голу "матрасники" оказались на 80-й минуте: Мората ворвался на правый край штрафной и мощно пробил в ближний угол – Куртуа спас "Реал"! В эндшпиле матча команды обменялись рядом хороших атак. В частности, у "Реала" была неплохая скидка от Варана на линию вратарской на 87-й минуте (Облак вовремя вышел из ворот) и удар Родриго головой на 90-й (в руки Облака метров с десяти) – "Атлетико" ответил мощным выстрелом Партея с дальней дистанции в правый угол (Куртуа справился). В конце концов, открыть счет в основное время мадридским грандам так и не удалось, поэтому поединок перешел в овертайм.
Первый тайм начался с неострого удара Мэнди, однако в целом на его старте "Атлетико" выглядел интереснее. "Матрасники" находили лучшие варианты для передач на обострение и едва не забили гол на 93-й минуте: Витоло получил пас от Мораты и ворвался на левый край штрафной, откуда нанес плотный удар под ближнюю штангу – Куртуа парировал! Впрочем, постепенно "Реал" перетащил инициативу, захватив контроль над мячом и создав два хороших момента: на 100-й минуте Кроос выстрелил метров с 20-ти над дальней девяткой, а на 102-й Мариано головой замкнул подачу Модрича – мимо. В конце концов, на мини-перерыв команды ушли без голов. Во втором экстра-тайме все было гораздо веселее. Сначала вырваться вперед в счете мог "Атлетико": Куртуа пролетел мимо мяча при перехвате подачи с углового, вследствии чего Мората зацепился за сферу и пробил с разворота метров с 11-ти – Тибо парировал ногой! Ответ "Реала" был не менее эффектным: на 110-й Диас получил классный пас от Модрича, качнул в штрафной защитника и выкатил передачу под удар Луке – хорват нанес мощный удар, но Облак парировал! Впрочем, Мариано, зацепившись за отскок, сразу же пробил низом с близкой дистанции – и снова голкипер спас "Атлетико"! Развязка могла прийти в последние пять минут. На 116-й "матрасники" выскочили в контратаку с выходом Мораты один на один с Куртуа – Вальверде решил срезать его ударом сзади по ногам перед штрафной, сыграв на красную карточку. Феде ее получил, а Каземиро, Савич, Корреа и Карвахаль получили желтые за стычку на поле. На 117-й же минуте Корреа оторвался от Винисиуса и прострелил с правого фланга – Мэнди срезал передачу в собственные ворота, но Куртуа спас. На 118-й Тибо снова стал героем, спасая после врывания Корреа на правый край штрафной и удара метров с шести. Это был конец игровых эпизодов, финальный свисток зафиксировал, что обладатель Суперкубка будет определен по пенальти. "Матрасники" ужасно начали серию – Сауль попал в штангу, а выстрел Партея парировал Куртуа. За Атлетико отличился Триппьер, но это уже не имело никакого смысла. Карвахаль Родриго, Модрич и Рамос с "отметки" не промахивались. 4:1 в серии пенальти – "Реал" становится обладателем Суперкубка Испании-2019/20… и снова побеждает "Атлетико" в кубковых турнирах!
Овертаймы сделали наш день!
В финале Суперкубка все, кроме видео-ассистентов рефери, ожидали Эль Классико, однако и Мадридское дерби выглядело неплохим вариантом. Команды разные по стилю, обоим нужен хоть какой-то трофей, оба находятся в хорошей игровой и физической форме. Единственным страхом в этой ситуации выступала любовь "Атлетико" к игре вторым номером, но в целом афиша привлекала зрителя. Нельзя сказать, что "сливочные" и "матрасники" разочаровали болельщиков. Обе команды поочередно владели инициативой, создавали хорошие моменты, ошибались перед штрафной, заставляли голкиперов выполнять классные сейвы... Впрочем, вряд ли кто вспомнит события основного времени. Проблема даже не в том, что в овертаймах произошли ключевые эпизоды встречи, а в том, что до них в дерби не было искры. Мадридские гранды просто играли в футбол – ровный, правильный, но до зевоты скучный. Дополнительное время подарило то, за что мы и любим футбол. Фантастические размены истерическими моментами, когда Куртуа парировал мячи ногами после своих же ошибок, а Облак вытащил два подряд удара с минимальной дистанции, решающая контратака "матрасников" и фол последней надежды в духе Суареса на ЧМ-2010, схватка, четыре желтые, огромная шишка на лбу Мораты, срезка Мэнди в собственные ворота, серия пенальти для "Атлетико", издевательски победный гол капитана "Реала" – все это было историей из настоящего мадридского дерби, а не обычным топ-матчем. Во времена, когда внутренние европейские турниры играют в аравийской пустыне, а VAR вычисляет оффсайды в миллиметрах, таких овертаймов очень не хватает.
Полузащита "Реала" выиграл Суперкубок!
В общем, поединок получился слишком ровным, чтобы говорить о справедливости или несправедливости победы "Реала". Если же брать весь путь по турниру, то триумф "бланкос" выглядит немного убедительнее: в "Атлетико" был слишком тяжелый полуфинал с противоречивыми решениями арбитров и лучшим футболом "Барсы" в сезоне – "сливочные" же не только разгромили Валенсию, но и хорошо сыграли в финале с той же игровой моделью. Зидан даже не менял состав. И не прогадал! Королевский клуб играл в схеме "елочка" с тремя центрхавами - с Каземиро в роли "пивот", страховкой со стороны Крооса и перегрузками зон благодаря свободному выбору позиций Модричем, Вальверде, Иско и Йовичем. Правда, качественный прессинг "Атлетико" несколько нивелировал угрозу в центре, откуда "Реал" провел всего 17% атак, однако подопечные Зинедина Зидана компенсировали этот недостаток работой на флангах – 24 из 33 кроссов были на совести полузащиты "бланкос" Особенно выделялась работа Вальверде, который как на танке переехал левый фланг обороны "Атлетико". У Федерико 8 обводок (с 10 попыток), 9 возвратов мяча, 9 выигранных единоборств из 15, удар с двух метров в самого себя и фол последней надежды на 115-й минуте – для фанатов "сливочных" последнее было смелым, своевременным и достаточно осторожным решением (Феде не бил шипами), а для "матрасников" нарушение выглядело, как подлость. Впрочем, Симеоне не имел ничего против такого решения уругвайца: "Я сказал ему, что он сделал то, что должен был сделать в тот момент". Диего также заявил, что именно Вальверде выиграл финал.
Надо отметить и Каземиро, который хорошо справился с ролью волнореза – в его активе 4 отбора, 4 перехвата, 5 блокировок, 7 возвратов мяча и 9 выигранных единоборств из 12-ти. Кроме того, бразилец трижды стрелял по воротам соперника. Интересный факт: "Реал" проиграл лишь 1 из 19 последних матчей, в которых Каземиро и Вальверде вышли на поле. Было бы несправедливо забыть также о феноменальной работе Модрича и Крооса. Тони традиционно работал в качестве идеального распасовщика – у него 102 передачи (97% точных), 5 пасов под удар, 115 касаний и всего 8 потерь при 10 возвратах. Лука действовал выше и занимался истинным креативом: он чаще всего встречался с мячом (133 касания), выдал 102 передачи, из которых 5 под удар, сам пробил по воротам 5 раз (дважды в створ), а также 9 раз пошел в обводку – в пяти случаях попытки были удачными. Кроме того, хорват выполнил 8 возвратов мяча на правом фланге и реализовал пенальти в серии. Да, "Реал" не смог переиграть "Атлетико" в основное время, но в целом королевский клуб прямо сейчас выглядит единым организмом и быстро прогрессирует в рамках постоянной игровой модели. У команды наладился прессинг, она никому не отдает центр и во всех топ-матчах если не доминирует сама, то не дает доминировать сопернику – на новый проект Зидана просто интересно смотреть. Учитывая эти факты, триумф в Суперкубке выглядит логичным!
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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