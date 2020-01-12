"Реал" выиграл Суперкубок Испании

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"Реал" выиграл Суперкубок Испании

"Реал" в финале Суперкубка Испании победил "Атлетико" в серии пенальти. Свои удары реализовали игроки королевского клуба Даниэль Карвахаль, Родриго Гоэс, Лука Модрич и Серхио Рамос. В составе "Атлетико" отличился Кевин Триппьер, а свои удары не реализовали Сауль Ньигес и Томас Парти.

"Реал" Мадрид – "Атлетико" Мадрид - 0:0, по пенальти 4:1

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Менди, Варан, Иско (Родриго, 60), Кроос (Винисиус Жуниор, 103), Каземиро, Вальверде, Модрич, Йович (Мариано Диас, 83).

"Атлетико": Облак, Хименес (Савич, 98), Триппьер, Фелипе, Лоди (Льоренте, 89), Эррера (Витоло, 56), Сауль, Корреа, Томас, Жоау Феликс (Арьяс, 101), Мората.

Удаление: Вальверде (115).

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