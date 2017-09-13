"Реал" выиграл у АПОЭЛа в Юношеской Лиге Чемпионов со счетом 10:0

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"Реал" выиграл у АПОЭЛа в Юношеской Лиге Чемпионов со счетом 10:0

В матче первого тура группового этапа юношеской Лиги Чемпионов мадридский "Реал" на своем поле деклассировал кипрский АПОЭЛ.

"Реал" (Испания) - АПОЭЛ (Кипр) - 10:0 (5:0)

Голы: Гомес, 18 - 1:0, Гомес, 25 - 2:0, Адри, 32 - 3:0, Баеса, 41 (с пенальти) - 4:0, Гомес, 43 (с пенальти) - 5:0, Сабарте, 49 - 6:0, Педро, 62 - 7:0, Педро, 71 - 8:0, Педро, 77 - 9:0, Баеса, 83 - 10:0

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