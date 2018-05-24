"Реал" выигрывает борьбу за Доннарумму

"Реал" может приобрести вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

Как сообщает Tuttomercatoweb, мадридский клуб стал лидером в борьбе за юного голкипера после того, как ПСЖ утратил к нему интерес. Напомним, что ПСЖ близок к подписанию Буффона.

Ранее сообщалось, что "Реал" интересуется Де Хеа и Куртуа.

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