"Реал" выкупил бразильца у "Шахтера"
Фото: твиттер Винисиуса Тобиаса/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" принял решение о выкупе трансфера бразильского защитника донецкого "Шахтера" Винисиуса Тобиаса, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, королевский клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти вдвое за счет бонусов.
18-летний Винисиус перешел в "Реал" на правах аренды 1 апреля 2022 года. За это время он успел сыграть один матч за "Реал Мадрид Кастилью".
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