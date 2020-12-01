"Реал" вынужден отложить трансфер Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдёт в мадридский "Реал" летом 2021 года, утверждает Le Parisien.

По сведениям издания, королевский клуб вынужден отложить трансфер звёздного футболиста из-за финансового кризиса.

Сообщается, что на фоне потерь, связанных с пандемией коронавируса, "сливочные" не смогут потянуть ни сумму сделки, ни внушительную зарплату француза.

Возможно, "Реал" постарается убедить форварда не продлевать контракт с ПСЖ и перебраться на "Сантьяго Бернабеу" в 2022 году в качестве свободного агента.

21-летний Мбаппе выступает за парижан с лета 2017 года, сыграл 135 матчей, забил 99 голов и сделал 58 ассистов. Его рыночная стоимость - 180 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" и "Барселона" поспорят за форварда "Бенфики". | http://soccernews.ru