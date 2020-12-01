"Реал" вынужден отложить трансфер Мбаппе
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдёт в мадридский "Реал" летом 2021 года, утверждает Le Parisien.
По сведениям издания, королевский клуб вынужден отложить трансфер звёздного футболиста из-за финансового кризиса.
Сообщается, что на фоне потерь, связанных с пандемией коронавируса, "сливочные" не смогут потянуть ни сумму сделки, ни внушительную зарплату француза.
Возможно, "Реал" постарается убедить форварда не продлевать контракт с ПСЖ и перебраться на "Сантьяго Бернабеу" в 2022 году в качестве свободного агента.
21-летний Мбаппе выступает за парижан с лета 2017 года, сыграл 135 матчей, забил 99 голов и сделал 58 ассистов. Его рыночная стоимость - 180 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14