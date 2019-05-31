"Реал" вынужден пересмотреть дату презентации Азара

"Реал" не успевает закрыть трансфер хавбека "Челси" Эдена Азара в назначенный срок. Об этом информирует AS.

Ранее предполагалось, мадридский клуб официально представит бельгийца 3 июня, однако пока переговоры идут очень сложно, поэтому дату придется передвинуть.

Контракт Азара с "Челси" действует до лета 2020 года. Он выступал за "синих" с 2012 года, сыграл 352 матча, забил 110 голов и сделал 92 ассиста.

Не пропустите: Канте призвал не грустить из-за ухода Азара из "Челси". | http://soccernews.ru