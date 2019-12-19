"Реал" выпустил официальное заявление о судействе в матче с "Барселоной"

Теги реал мадридбарселонарафаэль варанклеман ланглеиван ракитич

"Реал" выпустил официальное заявление о судействе в матче с "Барселоной"

Пресс-служба мадридского "Реала" выступила с критикой работы судейской бригады, которая обслуживала перенесённый матч 10-го тура Примеры против "Барселоны" (0:0).

"Рафаэль Варан участвовал в двух спорных моментах в Эль Класико на "Камп Ноу". За фолы против француза можно было назначить два пенальти, но Алехандро Эрнандес не дал ни одного.

На 17-й минуте игрок "Реала" пришёл в штрафную "Барсы" на угловой, и Лангле попал ему ногой в бедро. Но ни главный арбитр, ни VAR не увидели пенальти.

Через две минуты во время подачи очередного углового Ракитич схватил Варана за футболку, из-за чего защитник упал в штрафной. Однако ни судья, ни VAR вновь решили не назначать пенальти", - говорится в официальном заявлении королевского клуба, которое сопровождается скриншотами спорных эпизодов.

Не пропустите: Опубликовано фото ноги Варана после удара шипами от Лангле. Судья не назначил за этот фол пенальти. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ заинтересован в приглашении Гвардиолы

ПСЖ заинтересован в приглашении Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 17 36
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 17 36
3 Севилья Севилья 17 31
4 Хетафе Хетафе 17 30
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 17 29
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 17 28
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 17 27
8 Валенсия Валенсия 17 27
9 Гранада Гранада 17 24
10 Осасуна Осасуна 17 23
11 Леванте Леванте 17 23
12 Бетис Бетис 17 23
13 Вильярреал Вильярреал 17 22
14 Алавес Алавес 17 19
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 17 19
16 Эйбар Эйбар 17 16
17 Мальорка Мальорка 17 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 17 14
19 Леганес Леганес 17 10
20 Эспаньол Эспаньол 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов