"Реал" выпустил официальное заявление о судействе в матче с "Барселоной"

Пресс-служба мадридского "Реала" выступила с критикой работы судейской бригады, которая обслуживала перенесённый матч 10-го тура Примеры против "Барселоны" (0:0).

"Рафаэль Варан участвовал в двух спорных моментах в Эль Класико на "Камп Ноу". За фолы против француза можно было назначить два пенальти, но Алехандро Эрнандес не дал ни одного.

На 17-й минуте игрок "Реала" пришёл в штрафную "Барсы" на угловой, и Лангле попал ему ногой в бедро. Но ни главный арбитр, ни VAR не увидели пенальти.

Через две минуты во время подачи очередного углового Ракитич схватил Варана за футболку, из-за чего защитник упал в штрафной. Однако ни судья, ни VAR вновь решили не назначать пенальти", - говорится в официальном заявлении королевского клуба, которое сопровождается скриншотами спорных эпизодов.

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