"Реал" выпустил заявление по поводу травмы Бэйла

Теги реал мадридгарет бэйл

"Реал" выпустил заявление по поводу травмы Бэйла

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте подтвердил, что вингер Гарет Бэйл выбыл из строя из-за травмы.

Согласно сообщению королевского клуба, 28-летний валлиец избежал разрыва камбаловидной мышцы, но у него серьёзное растяжение.

При этом "Реал" не объявил официальные сроки восстановления Бэйла. Ранее стало известно, что футболист угодил в лазарет на месяц. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов