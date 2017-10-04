"Реал" выпустил заявление по поводу травмы Бэйла

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте подтвердил, что вингер Гарет Бэйл выбыл из строя из-за травмы.

Согласно сообщению королевского клуба, 28-летний валлиец избежал разрыва камбаловидной мышцы, но у него серьёзное растяжение.

При этом "Реал" не объявил официальные сроки восстановления Бэйла. Ранее стало известно, что футболист угодил в лазарет на месяц. | http://soccernews.ru