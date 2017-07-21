"Реал" выразил недовольство календарем Ла Лиги
Мадридский "Реал" выразил недовольство календарем чемпионата Испании, который сегодня был обнародован Ла Лигой.
В частности, как информирует испанская пресса, королевский клуб уже попросил перенести первое Эль Класико сезона, которая должно состояться 20 декабря текущего года на "Сантьяго Бернабеу". "Сливочных" не устраивает то, что принципиальный матч против каталонской "Барселоны" состоится на четвертый день после финала клубного Чемпионата Мира, участие в котором "Реал" надеется принять.
Напомним, "Реал" рассматривает три кандидатуры на замену Морате. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20