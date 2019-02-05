"Реал" выразил недовольство календарем Примеры
Мадридский "Реал" выразил недовольство календарем Примеры, сообщает Marca.
По сведениям издания, руководство королевского клуба разочаровано тем фактом, что у столичной команды перед обоими полуфинальными матчами Кубка Испании с "Барселоной" на сутки отдыха меньше, чем у соперника.
Напомним, что первый поединок между "сливочными" и "сине-гранатовыми" состоится завтра, 6 февраля, на "Камп Ноу". Ответная встреча пройдёт 27 февраля на "Сантьяго Бернабеу".
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|7
|Алавес
|22
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|Реал Сосьедад
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|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
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|Атлетик Бильбао
|22
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|13
|Леганес
|22
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|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
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|Сельта Виго
|22
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|Жирона
|22
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|Райо Вальекано
|22
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|Уэска
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