"Реал" выразил недовольство календарем Примеры

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"Реал" выразил недовольство календарем Примеры

Мадридский "Реал" выразил недовольство календарем Примеры, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство королевского клуба разочаровано тем фактом, что у столичной команды перед обоими полуфинальными матчами Кубка Испании с "Барселоной" на сутки отдыха меньше, чем у соперника.

Напомним, что первый поединок между "сливочными" и "сине-гранатовыми" состоится завтра, 6 февраля, на "Камп Ноу". Ответная встреча пройдёт 27 февраля на "Сантьяго Бернабеу".

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