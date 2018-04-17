"Реал" выразил обеспокоенность по поводу судейства перед полуфиналами с "Баварией"

Теги реал мадридбавария мюнхенювентус

"Реал" выразил обеспокоенность по поводу судейства перед полуфиналами с "Баварией"Мадридский "Реал" выразил обеспокоенность по поводу арбитража перед полуфинальными матчами Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Так, по сведениям Marca, в королевском клубе всерьез озадачились давлением, которое начал оказывать на судейский корпус туринский "Ювентус" после игр предыдущей стадии турнира. В стане "сливочных" считают, что сложившаяся ситуация может негативно повлиять на работу рефери в ближайших матчах ЛЧ.

Напомним, "Реал" уже определился, куда будут направлены средства с трансфера Хамеса. | soccernews.ru

комментарии
реальчикнереальчик

как реал покупал всех и вся. так и покупает.

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Фанат РМ

Ну ведь явный пенальти! Какое давление, Юве? Держись, Реал, Победы в ЛЧ!

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SAMUELL

И так все всем ясно...

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