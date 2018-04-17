"Реал" выразил обеспокоенность по поводу судейства перед полуфиналами с "Баварией"

Мадридский "Реал" выразил обеспокоенность по поводу арбитража перед полуфинальными матчами Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Так, по сведениям Marca, в королевском клубе всерьез озадачились давлением, которое начал оказывать на судейский корпус туринский "Ювентус" после игр предыдущей стадии турнира. В стане "сливочных" считают, что сложившаяся ситуация может негативно повлиять на работу рефери в ближайших матчах ЛЧ.

Напомним, "Реал" уже определился, куда будут направлены средства с трансфера Хамеса. | soccernews.ru