"Реал" выразил соболезнования "Локомотиву" в связи с гибелью Самохвалова

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"Реал" выразил соболезнования "Локомотиву" в связи с гибелью Самохвалова

Пресс-служба мадридского "Реала" выразил соболезнования московскому "Локомотиву" в связи с гибелью воспитанника клуба Иннокентия Самохвалова. Футболист скончался 20 апреля во время пробежки. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

"Известия о гибели Самохвалова глубоко опечалили нас. Мы выражаем сочувствие семье Иннокентия, клубу, его друзьям, а также всем фанатам "Локомотива", - сообщается в официальном Twitter королевского клуба.

22-летний Самохвалов являлся воспитанником "Локомотива". Он выступал за молодежный состав клуба и в его составе становился чемпионом России. У него остались жена и дочь.

Не пропустите: Скончавшийся воспитанник "Локомотива" жаловался на здоровье за день до гибели. | http://soccernews.ru
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