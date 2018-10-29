Мадридский "Реал" выразил соболезнования в связи с гибелью владельца "Лестера" Вичая Шривадханапрабхи.

"Футбольный клуб "Реал Мадрид" сожалеет о гибели президента "Лестер Сити" Вичаи Шривадданапрабха и других людей, которые сопровождали его в вертолёте. Клуб хочет выразить свои соболезнования их семьям, друзьям и всем поклонникам "Лестера" - говорится в заявлении "бланкос".

Напомним, что 61-летний Шривадханапрабха погиб в результате крушения личного вертолёта в субботу вечером. Он владел "Лестером" с 2010 года.

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