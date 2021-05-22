"Реал" вырвал победу над "Вильярреалом", "Барселона" одолела "Эйбар"

Фото: твиттер "Реала"

В заключительном туре испанской Ла Лиги "Реал" добыл волевую победу над "Вильярреалом", а "Барселона" была сильнее "Эйбара".

Таким образом, "Реал" финишировал вторым, отстав от "Атлетико" на два очка. "Барса" осталась третьей. "Эйбар" покинет турнир на последнем месте, а "Вильярреал" финишировал седьмым.

"Эйбар" - "Барселона" 0:1

Гол: Гризманн, 81 - 0:1

"Эйбар": Йоэль Родригес, Оливейра (Бигас, 76), Корреа (Посо, 76), Арбилья, Рафа Соареш, Атьенса, Инуи, Диоп (Альварес, 62), Хиль (Леон, 46), Энрик (Кике Гонсалес, 77), Кике Гарсия.

"Барселона": Нето, Дест, Фирпо (Альба, 46), Мингеса (Умтити, 46), Араухо, де Йонг (Пьянич, 74), Мориба (Пуч, 55), Тринкау (Брэйтуэйт, 46), Бускетс, Дембеле, Гризманн.



"Реал" - "Вильярреал" 2:1

Голы: Пино, 20 - 0:1, Бензема, 87 - 1:1, Модрич, 90 - 2:1

"Реал": Куртуа, Варан, Мигель Гутьеррес (Марсело, 68), Милитао, Одриосола (Начо, 68), Вальверде, Модрич, Асенсио (Иско, 56), Каземиро (Мариано Диас, 68), Винисиус Жуниор (Родриго, 56), Бензема.

"Вильярреал": Рульи, Пау Торрес, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса, Тригерос (Мойсес Гомес, 86), Пино (Раба, 81), Парехо, Капу (Пенья, 66), Бакка (Коклен, 66), Жерар Морено (Пако Алькасер, 81).

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