"Реал" вырвал победу над "Вильярреалом", "Барселона" одолела "Эйбар"
Фото: твиттер "Реала"
В заключительном туре испанской Ла Лиги "Реал" добыл волевую победу над "Вильярреалом", а "Барселона" была сильнее "Эйбара".
Таким образом, "Реал" финишировал вторым, отстав от "Атлетико" на два очка. "Барса" осталась третьей. "Эйбар" покинет турнир на последнем месте, а "Вильярреал" финишировал седьмым.
"Эйбар" - "Барселона" 0:1
Гол: Гризманн, 81 - 0:1
"Эйбар": Йоэль Родригес, Оливейра (Бигас, 76), Корреа (Посо, 76), Арбилья, Рафа Соареш, Атьенса, Инуи, Диоп (Альварес, 62), Хиль (Леон, 46), Энрик (Кике Гонсалес, 77), Кике Гарсия.
"Барселона": Нето, Дест, Фирпо (Альба, 46), Мингеса (Умтити, 46), Араухо, де Йонг (Пьянич, 74), Мориба (Пуч, 55), Тринкау (Брэйтуэйт, 46), Бускетс, Дембеле, Гризманн.
"Реал" - "Вильярреал" 2:1
Голы: Пино, 20 - 0:1, Бензема, 87 - 1:1, Модрич, 90 - 2:1
"Реал": Куртуа, Варан, Мигель Гутьеррес (Марсело, 68), Милитао, Одриосола (Начо, 68), Вальверде, Модрич, Асенсио (Иско, 56), Каземиро (Мариано Диас, 68), Винисиус Жуниор (Родриго, 56), Бензема.
"Вильярреал": Рульи, Пау Торрес, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса, Тригерос (Мойсес Гомес, 86), Пино (Раба, 81), Парехо, Капу (Пенья, 66), Бакка (Коклен, 66), Жерар Морено (Пако Алькасер, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14