"Реал" вырвал победу у "Эльче", благодаря дублю Бензема
В Мадриде завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Реал" принимал одного из аутсайдеров чемпионата "Эльче". Несмотря на разницу в классе между соперниками, гости смогли потрепать нервы команде Зидана. Первый тайм завершился ничьей 0:0. Во второй половине на 61-й минуте гостям удалось открыть счет. "Сливочные" отыгрались через 12 минут, а вырвать победу удалось только в компенсированное арбитром время. Итог матча 2:1, оба гола у победителей забил Карим Бензема. "Королевский клуб" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, набрав 57 очков. У "Эльче" 24 балла и 17 позиция.
"Реал" - "Эльче" 2:1 (0:0)
Голы: Кальво, 61 - 0:1, Бензема, 73 - 1:1, Бензема, 90+1 - 2:1
"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Начо, Рамос (Родриго, 61), Васкес, Вальверде (Кроос, 62), Каземиро, Иско (Модрич, 62), Винисиус Жуниор (Азар, 75), Бензема.
"Эльче": Бадия, Верду, Кальво, Мохика, Барраган (Мигель Анхель, 36), Фидель (Хосема, 87), Марконе, Гути (Диего Гонсалес, 87), Моренте (Хосан, 75), Каррильо, Бойе (Мфулу, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14