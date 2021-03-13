"Реал" вырвал победу у "Эльче", благодаря дублю Бензема

В Мадриде завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Реал" принимал одного из аутсайдеров чемпионата "Эльче". Несмотря на разницу в классе между соперниками, гости смогли потрепать нервы команде Зидана. Первый тайм завершился ничьей 0:0. Во второй половине на 61-й минуте гостям удалось открыть счет. "Сливочные" отыгрались через 12 минут, а вырвать победу удалось только в компенсированное арбитром время. Итог матча 2:1, оба гола у победителей забил Карим Бензема. "Королевский клуб" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, набрав 57 очков. У "Эльче" 24 балла и 17 позиция.

"Реал" - "Эльче" 2:1 (0:0)

Голы: Кальво, 61 - 0:1, Бензема, 73 - 1:1, Бензема, 90+1 - 2:1

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Начо, Рамос (Родриго, 61), Васкес, Вальверде (Кроос, 62), Каземиро, Иско (Модрич, 62), Винисиус Жуниор (Азар, 75), Бензема.

"Эльче": Бадия, Верду, Кальво, Мохика, Барраган (Мигель Анхель, 36), Фидель (Хосема, 87), Марконе, Гути (Диего Гонсалес, 87), Моренте (Хосан, 75), Каррильо, Бойе (Мфулу, 75).